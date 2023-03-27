Премьер-министр Беларуси анонсировал свой визит в Волгоград

Белорусская делегация в начале недели посетит Волгоград Фото: Игорь БУГАЕВ

Волгоград в начале недели посетит делегация из Беларуси во главе с премьер-министром республики Романом Головченко. Об этом глава белорусского правительства заявил на завещании с министрами. Видеофрагмент с анонсом визита Волгоградской области был опубликован в телеграм-канале кабмина Беларуси.

27 марта правительственная делегация прибудет в Москву, где состоится заседания совета министров Союзного государства. Затем запланирована поездка в Волгоград.

- После Москвы белорусская делегация убывает в Волгоградскую область, где традиционно решаем задачи наращивания нашего экспорта в этот регион, импортозамещения и реализации совместных проектов, - отметил Роман Головченко.