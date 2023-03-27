Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области составила 35 тысяч рублей

До показателей Ростова и Краснодара волгоградцы пока не дотягивают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградской провинции ощутимо подросла средняя зарплата, но все равно этот показатель оказался меньше, чем в других субъектах России. В рейтинге регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах Волгоградская область оказалась на 54 месте из 82. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на инфографику РИА Новости.

- Специалисты исследовали основной показатель ранжирования по соотношению средней провинциальной зарплаты к стоимости набора товаров и услуг в регионе, - гласит пояснение под инфографикой.

Согласно рейтингу, средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Волгоградской области составила 35,3 тысяч рублей. По отношению дохода к стоимости товаров и услуг вышло 1,99, а прирост зарплаты в 2022 году составил— 14,8%. Но не смотря на такую позитивную динамику, в сравнении с соседними регионами, Волгоград ощутимо отстает: так, средние доходы малых населенных пунктов Краснодарского края составляют 40 тысяч рублей, в Ростовской области — 38,4.

Самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции были отмечены в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а самые низкие – в Чечне и Кабардино-Балкарии.