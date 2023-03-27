В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали дети 6, 10 и 14 лет

ДТП в Кировском районе.

Три ребенка пострадали в ДТП в Кировском районе Волгограда 26 марта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла накануне в 18.30 часов в на улице Рудная. Вечером 29-летний водитель за рулем «Ниссан Санни» во время движения выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Нарушение ПДД закончилось столкновением.

- В результате водитель совершил столкновение с автомашиной «Лада Приора» у дома №4 на улице Рудная, - уточнили в полиции.

Дети 6, 10 и 14 лет, находившиеся внутри салона «Лады», получили травмы. Детей пришлось госпитализировать, им оказали необходимую медицинскую помощь.