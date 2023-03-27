Волгоградцам посоветовали пять продуктов для счастья

Роспотребнадзор советует жителям региона повышать настроение с помощью овощей и фруктов Фото: Олег УКЛАДОВ

Переходный период с зимы на весну – непростой. Многие ощущают авитаминоз, настроение меняется вместе с погодой. 27 марта Роспотребнадзор посоветовал жителям Волгоградской области пять продуктов, которые способны укрепить иммунитет и подарить ощущение счастья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, необходимо каждый день съедать фрукты и овощи.

- Источником приятных ощущений и радости, которую мы испытываем, являются гормоны – серотонин и дофамин. Активизировать их выработку организмом непросто. Идеальным источником полезных веществ являются овощи и фрукты, - отметили в Роспотребнадзоре.

Нужно кушать фрукты и овощи с ярким окрасом, также включить в рацион бананы, орехи, сыры, какао и шоколад.