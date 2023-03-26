Сильный пожар тушат в Дзержинском районе Волгограда

Пожар локализовали. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером 26 марта 2023 года зарево сильного пожара в Дзержинском районе напугало и впечатлило жителей трех районов Волгограда. В начале девятого на улице Южно-Украинской рядом с жилыми домами в балке загорелся камыш и сухая растительность. Добавил эффекта и полыхающий мусор. Пожарные уже локализовали возгорание. Жилые и хозпостройки, а также объекты инфраструктуры не пострадали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МЧС по Волгоградской области.

- Пожарно-спасательные подразделения первой части локализовали возгорание в 21.59. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Причину столь впечатляющего возгорания в Дзержинском районе еще предстоит установить. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.