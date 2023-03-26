В Волгоградской области на 79 году скончалась экс-председатель районного суда

Коллеги выражают искренние соболезнования Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области ушла из жизни бывший председатель Михайловского районного суда Тамара Васильева. Ей было 78 лет. Об этом трагическом событии сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на Михайловский районный суд.

- Коллектив районного суда выражают соболезнования близким по поводу кончины председателя суда в почетной отставке. Вся жизнь Тамары Васильевны была озарена светлой верой в справедливость, закон и лучшие человеческие качества, - говорится на сайте суда.

Свою карьеру Тамара Васильева начинала в Михайловском суде с должности секретаря судебного заседания. После окончания института стала судьей, а затем председателем и занимала эту должность с 1985 по 1996 годы.

Работники суда вспоминают Тамару Васильеву справедливым, но требовательным руководителем и отмечают, что благодаря ей на протяжении 10 лет суд считался одним из лучших в Волгоградской области.