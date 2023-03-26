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НовостиОбщество26 марта 2023 13:31

В Волгограде сотрудницы МЧС начали готовиться к Параду Победы

В этом году девушки-спасательницы примут участи в параде во второй раз
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Выбрали самых отличившихся сотрудниц ведомства

Выбрали самых отличившихся сотрудниц ведомства

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Представительницы прекрасной половины ГУ МЧС по Волгоградской области провели первую тренировку в рамках подготовки к Параду Победы 9 Мая. Смотр для отбора девушек в парадную коробку состоялся на территории ГДЮЦа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

Отбор прошли наиболее отличившиеся сотрудницы чрезвычайного ведомства. Впереди у красавиц несколько недель упорных тренировок, во время которых им нужно будет отработать слаженность действий, отработать навыки строевых приёмов, чтобы 9 мая дружным строем промаршировать по площади Павших Борцов.

В этом году девушки-спасатели второй раз примут участие в параде, посвященном Дню Победы, их дебют состоялся в 2022-м. А вот сотрудники Главного управления задействованы в торжественном мероприятии с 2013 года.