В Волгограде сотрудницы МЧС начали готовиться к Параду Победы

Выбрали самых отличившихся сотрудниц ведомства Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Представительницы прекрасной половины ГУ МЧС по Волгоградской области провели первую тренировку в рамках подготовки к Параду Победы 9 Мая. Смотр для отбора девушек в парадную коробку состоялся на территории ГДЮЦа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

Отбор прошли наиболее отличившиеся сотрудницы чрезвычайного ведомства. Впереди у красавиц несколько недель упорных тренировок, во время которых им нужно будет отработать слаженность действий, отработать навыки строевых приёмов, чтобы 9 мая дружным строем промаршировать по площади Павших Борцов.

В этом году девушки-спасатели второй раз примут участие в параде, посвященном Дню Победы, их дебют состоялся в 2022-м. А вот сотрудники Главного управления задействованы в торжественном мероприятии с 2013 года.