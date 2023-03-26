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НовостиПроисшествия26 марта 2023 12:35

В Волгоградской области подросток выстрелил из винтовки в школьника

Полицейские проводят проверку
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
15-летний подросток случайно выстрелил в живот своему младшему товарищу

15-летний подросток случайно выстрелил в живот своему младшему товарищу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопиющий случай произошел в Волгоградской области 25 марта. В больницу областной столицы был доставлен 12-летний школьник из села Ивановка Октябрьского района с пулевым ранением живота. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как удалось установить полицейским, мальчик со своим 15-летним другом пришел в гости к общему знакомому, где они обнаружили пневматическую винтовку «Хатсан» и начали по очереди стрелять из нее. Из-за неосторожного обращения старший приятель школьника выстрелил из винтовки, пуля попала 12-летнему ребенку в живот.

Сотрудники по делам несовершеннолетних проведут проверку по случившемуся и предпримут соответствующие меры.