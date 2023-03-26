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НовостиАвто26 марта 2023 12:33

Волгоградская ГАИ проверяет безопасность пассажирских перевозок на дорогах

Гаишники тормозят для проверок автобусы и маршрутки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Гаишники останавливают и проверяют автобусы и маршрутки.

Гаишники останавливают и проверяют автобусы и маршрутки.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На дорогах Волгограда и области в последние дни проходят рейды - сотрудники Госавтоинспекции проверяют безопасность пассажирских перевозок. В основном тормозят автобусы и маршрутки, у которых нередко находят технические неисправности и нарушения в обеспечении безопасности движения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Организованы проверки автобусов осуществляющие городские и междугородние перевозки, а также организованные перевозки групп детей, - рассказали в ведомстве.

Особое внимание во время рейдов – дисциплине водителей и исправности общественного транспорта. У автобусов тут же проверяют рулевое управление и тормозную систему. Нарушителей оказалось немало. На них составили административные протоколы.