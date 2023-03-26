На юге Волгограда 27 марта временно отключат электричество

Электричество отключат в южных районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 27 марта 2023 года, оставят без электричества и привычных удобств жителей СНТ и нескольких улиц в двух районах на юге Волгограда – Кировском и Красноармейском. Локальный блэкаут объявили энергетики из-за плановых профилактических работ на электросетях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе сидеть без света в начале рабочей недели придется обитателям четырех улиц – Отрадной, Теннисной и Чистой – целиком, а также домов №2-8 на улице Утренней. Электроэнергию вырубят на полдня – с 8.30 до 13.00.

В Кировском районе среди коммунальных страдальцев 27 марта окажутся с 9.00 до 17.00 дома в СНТ Авангард, а также на более десятка улиц частника по адресам: ул. Астраханская, 60-84, 55-75, ул. Братская, 16-30, ул. Бородинская, 135-145, 126-148, ул. Достоевского, 43-55, ул. Кирова, 52-74, ул. Коломенская, 119-145, 126а-150а, ул. Ляпунова, 135-145, 136-146, ул. Мопровская, 19-21а,, 18, ул. Пехотная, 17-31, 18-24, ул. Роменская, 141-145, 140-146, ул. Североуральская, 15-27, 16а-28, ул. Шлюзовая, 28б.