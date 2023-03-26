Под Волгоградом 14-летний школьник без прав на мотоцикле попал в ДТП

Школьнику незамедлительно оказались помощь на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несовершеннолетний водитель мотоцикла угодил в аварию в городе Волжском. Как позже выяснилось, прав на управление транспортным средством у молодого человека не было. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло около 15.00. 24-летний водитель, управляя Нивой «ВАЗ-212140», на перекрестке улиц Прибрежная и Ангарская не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Honda СВ400SF». За рулем последнего оказался 14-летний школьник, у которого не было прав. В аварии пострадал только несовершеннолетний, ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.