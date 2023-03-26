Продолжительность жизни в Волгоградской области выросла на 3 года

Уровень продолжительности жизни начал стремительно расти Фото: Екатерина СИМОХИНА

Неожиданный рост продолжительности жизни среди жителей Волгоградской области зафиксировали специалисты Росстата. Всего за год этот показатель вырос на 3,36 года. Об этом сообщает volgograd.kp.ru. В 2021 году средняя продолжительность жизни составляла всего 70 лет, а уже в 2022 году специалисты статистического ведомства зафиксировали уже другую цифру - 73,26 года.

Жить дольше стали и в других регионах Южного федерального округа. В среднем южане живут теперь на 2,3 года больше. В целом по стране выросший показатель продолжительности жизни бьет все рекорды. В 2022 году она увеличилась до 72,76 года, против 70,1 года в 2021-м. Таких показателей в России не было с начала 1990-х годов.