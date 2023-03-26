Байкер на Harley-Davidson устроил аварию в центре Волгограда

Мотоциклист не предоставил преимущество на повороте Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария с участием мотоциклиста и водителя легковушки произошла в Волгограде накануне, 25 марта. Байкер на роскошном Harley-Davidson столкнулся с автомобилем Skoda на улице Краснознаменской - напротив здания главка МВД. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как после столкновения мотоцикл проехал еще несколько десятков метров и остановился.

ДТП произошло около 12.40 на улице Краснознаменской напротив дома №13. 44-летний байкер не предоставил преимущество при повороте. В итоге мотоциклист столкнулся с автомобилем Skoda. Пострадал только водитель железного коня, он был госпитализирован прибывшими на место происшествия машинами скорой помощи.