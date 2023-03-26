В Волгограде с 27 марта начнет ходить автобус до Капустной Балки

Передвигаться жители поселка будут на автобусах среднего класса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде определились с перевозчиком, который будет обслуживать маршрут «ТРЦ «Акварель» - поселок Капустная Балка». Транспортное обслуживание с начала новой недели, с 27 марта, будет осуществлять муниципальное предприятие «ВПАТП №7». Об этом volgograd.kp.ru сообщили в мэрии города-героя.

- Раньше жители поселка пользовались маршрутом №58, но перевозчик отказался от работы по этому направлению. Тогда мэрия приняла решение организовать перевозки своими силами, чтобы волгоградцы, проживающие в поселке могли добраться до города, - пояснили в администрации Волгограда.

Таким образом, от Капустной Балки до ТРЦ «Акварель» и обратно будет курсировать по 20 рейсов с интервалом в один час. Первый автобус из поселка отправится в 6.30, от торгово-развлекательного центра - в 7.00. Последний автобус в сторону поселка поедет в 19.00. На протяжении всего пути автобус проследует по улицам Войкова, Забайкальской, Гранатовой, Ясеневой, Тополевой и Второй продольной магистрали.