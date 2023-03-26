В Волгограде 2 апреля пройдет фестиваль постной кухни

На фестивале представят красивую, полезную и главное - постную еду Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде во время Великого поста пройдет Фестиваль постной кухни-2023. Мероприятие начнется в 12 часов 2 апреля на территории храма Казанской иконы Божией Матери на улице Липецкой. В программе - молебен, дегустация постных блюд, концерт, мастер-классы и благотворительная акция, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии.

- Главная цель этого фестиваля – возрождение православных традиций русской кухни, - отметили в пресс-службе.

Волгоградцам расскажут что можно есть в пост, насколько может быть полезной и разнообразной постная кухня и поделятся простыми и сложными рецептами блюд.