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НовостиПроисшествия25 марта 2023 19:35

В Волгограде 43-летний рабочий пострадал на стройке ЖК «Виноград»

Мужчина в тяжелом состоянии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бригаде скорой помощи пришлось с носилками лезть на высоту.

Бригаде скорой помощи пришлось с носилками лезть на высоту.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП произошло во второй половине дня 25 марта на стройплощадке жилого комплекса «Виноград» на улице Пархоменко в Центральном районе. 43-летний рабочий получил серьезные травмы на высоте. Бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу №25. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 43-летний мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Как сообщил с места происшествия корреспондент volgograd.kp.ru, чтобы добраться до пострадавшего строителя бригаде скорой помощи пришлось с носилками лезть по этажам строящегося здания ЖК «Виноград».