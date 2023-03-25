В Волгограде 43-летний рабочий пострадал на стройке ЖК «Виноград»

Бригаде скорой помощи пришлось с носилками лезть на высоту. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП произошло во второй половине дня 25 марта на стройплощадке жилого комплекса «Виноград» на улице Пархоменко в Центральном районе. 43-летний рабочий получил серьезные травмы на высоте. Бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу №25. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 43-летний мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Как сообщил с места происшествия корреспондент volgograd.kp.ru, чтобы добраться до пострадавшего строителя бригаде скорой помощи пришлось с носилками лезть по этажам строящегося здания ЖК «Виноград».