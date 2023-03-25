В Волжском из-за пожара на балконе эвакуировали жильцов многоэтажки

Пожарные справились с огнем за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В городе Волжском днем 25 марта потушили пожар в доме №74 на улице Мира. Пожар возник около трех часов дня на балконе 6-го этажа многоэтажки. Огонь охватил вещи на площади 5 квадратных метров. Языки пламени и черный дым поднимались выше крыши. Жильцов горящего подъезда – 22 человека - эвакуировали из горящего здания. К счастью, при пожаре никто не пострадал, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Пожарные расчеты ликвидировали горение около 15.30. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока устанавливается, - рассказали в главке МЧС по региону.

Волгоградцев призывают соблюдать требования пожарной безопасности в быту, чтобы такие случаи не повторялись.При пожаре звоните с мобильника на номер 101.