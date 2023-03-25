«Ротор» прервал победную серию «Черноморца»

Ротору удалось порадовать болельщиков даже без победы. Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде состоялся центральный матч 21-го тура группы 1 Второй лиги. «Ротор» принимал новороссийский «Черноморец», который лидирует в первенстве. Несмотря на старания команд, голов в игре не оказалось. «Ротор» и «Черноморец» сыграли вничью со счетом 0:0. Сине-голубым удалось прервать победную серию соперника из 11 матчей, в сентябре 2022-го команды тоже сыграли по нулям.

Встреча на «Волгоград Арене» прошла при впечатляющей зрительской аудитории. На трибунах были 14 544 болельщика. В концовке сине-голубые играли вдесятером после удаления Сергея Обивалина на 86-й минуте.

«Ротор» в таблице делит третье и четвертое места с «Биологом-Новокубанск», у команд по 41 очку. Отставание волгоградцев от «Черноморца» составляет 11 очков. В следующем туре подопечные Алексея Стукалова 1 апреля в Ставрополе сыграют с местным «Динамо».