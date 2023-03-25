В Волгограде полицейские пресекли незаконную продажу 115 орденов и медалей

У мужчины изъяли все госнаграды. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полицейские пресекли незаконный сбыт 115 госнаград - медалей, орденов и знаков. Орден Отечественной войны II степени и медаль «За освоение целинных земель» мужчина успел продать через интернет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Продавца госнаград задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - рассказала Ирина Волк.

На продавца вышли через интернет, где он успел продать орден и медаль. Госнаграды у мужчины изъяли, экспертиза подтвердила их подлинность. Теперь культурологи проверят и остальные 115 медалей, орденов и знаков, которые нашли во время обыска.