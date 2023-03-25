Откачивали 30 минут: под Волгоградом в машине скорой помощи умерла 15-летняя школьница

Спасти подростка врачам не удалось. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15-летняя школьница скоропостижно скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Страшная трагедия произошла 25 марта в селе Маляевка в Ленинском районе Волгоградской области. Неотложка приехала на вызов быстро, врачи откачивали девочку полчаса, но спасти ее так и не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Скорая прибыла на место в течение 15 минут, на момент прибытия состояние ребенка было крайне тяжелым. Оказываемая на месте реанимационная помощь в течении 30 минут не принесла результата, - рассказали в облздраве.

Причины скоропостижной смерти 15-летнего подростка теперь предстоит выяснить экспертам по итогам посмертных исследований.