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НовостиПроисшествия25 марта 2023 11:23

Откачивали 30 минут: под Волгоградом в машине скорой помощи умерла 15-летняя школьница

15-летняя школьница умерла в машине скорой помощи под Волгоградом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спасти подростка врачам не удалось.

Спасти подростка врачам не удалось.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

15-летняя школьница скоропостижно скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Страшная трагедия произошла 25 марта в селе Маляевка в Ленинском районе Волгоградской области. Неотложка приехала на вызов быстро, врачи откачивали девочку полчаса, но спасти ее так и не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Скорая прибыла на место в течение 15 минут, на момент прибытия состояние ребенка было крайне тяжелым. Оказываемая на месте реанимационная помощь в течении 30 минут не принесла результата, - рассказали в облздраве.

Причины скоропостижной смерти 15-летнего подростка теперь предстоит выяснить экспертам по итогам посмертных исследований.