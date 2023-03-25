В выходные в 2 раза увеличат число рейсов теплохода Волгоград – Культбаза

Теплоходы на дачи будут ходить чаще. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С приходом тепла волгоградцы потянулись на дачи, пассажиропоток на речном маршруте «Волгоград - Культбаза» вырос. Так что городские власти решили почти вдвое увеличить число рейсов теплоходов - с 16 до 28 в неделю, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда 25 марта.

- По средам в расписании сохранится 4 рейса. В пятницу и выходные дни число рейсов увеличится в двое, - рассказали в мэрии.

Так в среду речные трамвайчики от Речного вокзала Волгограда будут отправляться в 8.15 и 15.30, от Культбазы - в 9.30 и 16.40, от пристани «Щучий Проран» - в 9.50 и 17.00. По пятницам и в выходные теплоходы от речпорта пойдут в 7.30, 8.15, 14.30 и 15.30, от Культбазы – в 8.50, 9.30, 15.40 и 16.40, от Щучьего Прорана – в 9.10, 9.50, 16.00 и 17.00.

На маршруте «Руднева – о. Сарпинский», который круглый год соединяет две части Кировского района, теплоходы отправляются в рейс 10 раз в день. Как только на Волге установятся подходящие гидрологические условия, речной транспорт выйдет и на другие маршруты.