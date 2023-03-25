Весенние грозы ждут волгоградцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резкое ухудшение погоды и грозы ожидаются в Волгоградской области в начале рабочей недели с 27 марта 2023 года. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют дожди и грозы со штормовыми порывами ветра до 20 метров в секунду. Тепло при этом сохранится. Температура днем по области будет подниматься до 18-19 градусов, ночью будет 3-9 градусов выше нуля, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В воскресенье, 26 марта в Волгограде днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью похолодает до 7-9. По области будет плюс 18-23 днем и 4-9 градусов выше нуля ночью. Существенных осадков не прогнозируют.

А вот в понедельник, 27 марта 2023, в Волгограде и области зарядят кратковременные дожди, в регионе ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Ночью в областном центре 6-8 градусов тепла, по региону – плюс 4-9. Днем температура поднимется до 15-17 в Волгограде и 13-18 по области.

Во вторник, 28 марта, дожди прекратятся. Температура поднимется на градус.