В ходе СВО погиб Александр Деев из Камышина

Александр Деев погиб в СВО. Фото: администрация Камышина

Печальные известия пришли 24 марта из города Камышина Волгоградской области. Житель города Александр Деев геройски погиб в боях на территории проведения специальной военной операции на Донбассе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

- Александр Геннадьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - написали в некрологе.

«Комсомольская правда» вместе администрацией Камышина приносит глубокие соболезнования семье и близким Александра Деева и всех погибших в ходе СВО на Украине.