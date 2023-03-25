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НовостиОбщество25 марта 2023 9:58

В ходе СВО погиб Александр Деев из Камышина

Камышанин погиб в ходе боя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Александр Деев погиб в СВО. Фото: администрация Камышина

Александр Деев погиб в СВО. Фото: администрация Камышина

Печальные известия пришли 24 марта из города Камышина Волгоградской области. Житель города Александр Деев геройски погиб в боях на территории проведения специальной военной операции на Донбассе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

- Александр Геннадьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - написали в некрологе.

«Комсомольская правда» вместе администрацией Камышина приносит глубокие соболезнования семье и близким Александра Деева и всех погибших в ходе СВО на Украине.