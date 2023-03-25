На юге Волгограда автобус сбил 33-летнюю женщину

Автобус сбил пешехода на переходе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два ДТП с участием женщин и автобусов произошли 24 марта на юге Волгограда. В Кировском районе рейсовый «Лиаз» сбил 33-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Писемского. В Красноармейском 75-летняя пассажирка пострадала при падении в автобусе №55, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- В результате ДТП женщины бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, водитель 55-го автобуса, проезжая по улице Лазоревой, применил экстренное торможение. От резкого толчка в салоне упала и получила травмы пожилая женщина. Водитель второго автобуса, скорее всего, не заметил молодую женщину на переходе на Писемского.