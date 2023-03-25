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НовостиОбщество25 марта 2023 8:39

В Волгограде до 2 апреля закроют трамвайный переезд на Ангарском

Движение транспорта перекроют на неделю, трамвай №2 не будет ходить поздним вечером
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вечерние рейсы трамвая будут укороченными.

Вечерние рейсы трамвая будут укороченными.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 25 марта по 2 апреля 2023 года в Дзержинском районе Волгограда МУП «Метроэлектротранс» будет ремонтировать переезд на Ангарском на выезде из трамвайного депо. Из-за этого движение автотранспорта на переезде закроют на неделю, а трамваи №2 в выходные 25 и 26 марта будут ходить поздним вечером по сокращенному маршруту, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Движение автотранспорта через переезд на улице Ангарской будет временно приостановлено с 21 часа 25 марта до 23 часов 2 апреля 2023 года. Объезд для автомобилистов предусмотрен по улицам Продольной, Фонтанной и Новорядской, - рассказали в администрации Волгограда.

Что касается трамвая №2, то после 21.30 в выходные 25 и 26 марта он будет перевозить пассажиров по усеченному маршруту – от кольца на «Детском центре» до остановки «Завод «Ахтуба».

Как отмечают чиновники, после реконструкции трамвайного переезда машины смогут проезжать его более плавно. Для этого сначала полностью разберут старые рельсы и шпалы, затем уложат новую. После асфальт на переезде закатают вровень с рельсами.