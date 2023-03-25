В Волгограде пьяный водитель на иномарке вылетел на трамвайные пути

Скорее всего, водитель был пьян. Фото: Михаил РЯБИНИН

Вечером 24 марта иномарка вылетела на пути скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе Волгограда. ДТП произошло в 21.30 на пересечении улицы 39-й Гвардейской и проспекта Ленина. На видео с камер наблюдения видно, как 48-летний водитель «Шкоды» на скорости пролетает перекресток с Первой продольной и, не поворачивая, вылетает прямиком на обочину, а затем и на рельсы. Скорее всего, мужчина был пьян, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

- В отношении водителя составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в ведомстве.

К счастью, ни сам водитель, который не справился с управлением, никто другой в результате ДТП не пострадал.

Если вы заметили, что пьяный сел за руль, или водитель и его манера вождения вызвали у вас такое подозрение, сообщить об этом можно ближайшему к вам наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8442)93-77-75, 33-24-27.