Волгоградские ветераны получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы

Ветераны получат по 10 тысяч к 9 Мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Проживающие в Волгоградской области ветераны Великой Отечественной войны получат к 78-му Дню Победы от региона денежные выплаты по 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документу, единовременная денежная выплата к празднику поступит на счета участников и инвалидов Великой Отечественной войны во втором квартале 2023 года – с апреля по июль. Отвечать за перечисление и составление списков получателей будет комитете соцзащиты региона.