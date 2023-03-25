Гаишники вытащили авто пенсионера, застрявшего ночью в степи под Волгоградом

Сотрудники Госавтоинспекции помогли пенсионеру. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

74-летний пенсионер заблудился и застрял среди ночи в степи на проселочной дороге в степях Городищенского района. Сотрудники Госавтоинспекции помогли пожилому автомобилисту, который порядком устал, пытаясь вызволить свою машину из грязевого плена, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Пенсионер несколько часов безуспешно пытался самостоятельно выбраться, но в итоге вынужден был обратиться за помощью, - рассказали в полиции.

Пожилой автомобилист из Иловлинского района застрял на превратившейся в грязевое болото объездной дороге в нескольких километрах от Городище. Мужчина решил срезать путь и сэкономить время, но в итоге едва не заночевал в степи. О происшествии сообщили в дежурную часть полиции. На подмогу волгоградцу выехали сотрудники Госавтоинспекции. Вскоре они обнаружили застрявший «Джилли» и его водителя. Машину уставшего пенсионера вытащили к проезжей части, где его уже ждали родственники.