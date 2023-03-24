В Волгограде ночью 25 и 26 марта остановят движение трамвая №2

Изменения коснуться только ночных рейсов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде с 25 марта маршрут трамвая №2 слегка изменит свое привычное вечернее расписание. Связано это с ремонтом выезда из трамвайного депо по улице Ангарской в Дзержинском районе. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

- Ремонт дорожного полотна на этом участке не проводился уже несколько десятков лет. Сейчас МУП «Метроэлектротранс» демонтирует старую рельсошпальную решетку, затем уложат новую и уже уложат новый асфальт вровень с рельсами, - пояснили в администрации Волгограда.

В связи с этим трамвай №2 в вечерние рейсы 25 и 26 марта после 21.30 будет ездить по маршруту «Детский центр» - «Завод «Ахтуба». В целом, это все изменения, которые могут коснуться следования трамваев. А вот переезд по улице Ангарской будет перекрыт с 21.00 25 марта до 23.00 2 апреля. Объезжать специалисты рекомендуют через улицы Продольная, Фонтанная и Новорядская.