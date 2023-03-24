Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 15:03

В Волгограде за 27,6 млн рублей благоустроят улицу Рабоче-Крестьянскую

Вдоль Первой продольной от площади Чекистов до ТЮЗа обновят тротуары, сделают поливочник, вырубят деревья и высадят новые
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Вдоль продольной обновят пешеходные зоны.

Вдоль продольной обновят пешеходные зоны.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Улицу Рабоче-Крестьянскую в Ворошиловском районе благоустроят в этом году в Волгограде. Администрация объявила аукцион по поиску подрядчика, который за 27,6 миллиона рублей обновит тротуары и зеленую зону вдоль Первой продольной от улицы Калинина до Иркутской – от площади Чекистов до ТЮЗа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, подрядчику предстоит обновить асфальт на пешеходных дорожках и бордюры, в зеленой зоне - смонтировать поливочный водопровод, подготовить и удобрить почву, уложить рулонный газон, а также высадить колючие ели и рябины. Завершит картину живая изгородь. Из кустарников вдоль продольной высадят дерн Вариегата, японскую спирею и спирею Вангутта. Правда, перед этим вырубят 21 тополь.

Все работы на этом участке должны завершить к 1 ноября 2023 года. Гарантия на них и все материалы будет действовать не менее 5 лет.