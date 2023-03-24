Вечером 24 марта в Волгограде образовались 8-балльные пробки

В пятницу Волгоград сковали пробки в 8 баллов. Фото: Архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К вечеру пятницы, 24 марта, движение на дорогах Волгограда затруднилось. Заторы сковали многие магистрали. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», в 17.30 пробки в Волгограде оценивается в 8 баллов из десяти.

Движение на Первой продольной стоит в Центральном и Ворошиловском районе. На улице Рабоче-Крестьянской машины еле плетутся по направлению в Волжский от Калинина до Авиаторской, длина затора составляет порядка 3,4 километра. В обратном направлении движение по магистрали затруднено от «ТЮЗа» до Авиаторской. Пробки на проспект Ленина на двух участках – от Комсомольской до Володарского, от 7-й Гвардейской до площади Ленина. Также в центре сложная ситуация на улицах Комсомольской, Хиросимы, Пражской, Коммунистической. В Ворошиловском районе затор на улице Козловской, переходящий на улицу Новоузенскую.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

На Второй продольной пробка почти 3 километра на Череповецкой улице в Ворошиловском районе – от Кабардинской до Новоузенской. Также в Ворошиловском районе вокруг Второй продольной заторы на улицах Кабардинской, Морфлотской. В Дзержинском районе движение стоит на проспекте Жукова из-за ремонта дороги и часа пик, на улицах Качинцев, Хорошева, Ангарской, проезде Дорожников. На Второй продольной сложности еще на улице Рокоссовского в районе Ангарской и на Мамаевом кургане. Также проблемные участки – улица Кубинская, 39-я Гвардейская, Третья продольная в районе больничного комплекса.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

На юге Волгограда несколько заторов на улице 64-й Армии в Кировском районе. Огромная пробка на многострадальной улице Довженко, она растянулась почти на 4 километра, машины стоят, начиная с улицы Генерала Романенко.