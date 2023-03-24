В Волгограде в апреле откроется экстремальный водный аттракцион

Фото: администрация ЦПКиО

В следующем месяце в Центральном парке культуры и отдыха заработает новый аттракцион. Он будет одновременно водным и экстремальным. В апреле заработает аттракцион «Ниагара», рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин.

- Пуско-наладка пройдена. Сейчас проводится техническое освидетельствование. Также благоустраивается прилегающая территория, - отметил Андрей Еркин.

Открытие «Ниагары» планировалось еще прошлым летом. Но помешали санкции, вовремя не удалось доставить необходимое оборудование. На заработали горки и в сентябре. Теперь же уже ничего не должно помещать экстремальному аттракциону.

«Ниагара» представляет собой трассу с 12-метровой горкой, с которой волгоградцы под брызгами воды будут слетать вниз на специальной лодке.