В Волгограде судят 24-летнего курьера телефонных мошенников

Парню грозит 10 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Центральный районный суд Волгограда передали уголовное дело в отношении 24-летнего жителя, обвиняемого в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главка МВД, волгоградец связался с преступникам через интернет и стал участником организованной группы. Он должен был выполнять роль курьера – ездить к потерпевшим и забирать деньги. В основном жертвами были пожилые люди.

- В период времени с 4 по 10 октября 2023 года волгоградец посетил 10 пенсионеров в возрасте от 80 до 90 лет, у которых забрал свыше 3 миллионов 750 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Эти средства мошенник перевел своим работодателям. Молодому человеку грозит 10 лет тюрьмы по статье 159 УК РФ.