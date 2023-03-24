Аферисты рассылают волгоградцам предложения о работе с доходом 25 тысяч рублей в день

Полицейские просят не верить сообщениям о быстром заработке Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Волгограда и области в последние дни получают в мессенджерах сообщения с предложениями о трудоустройстве. Рассылка проводится с неизвестных номеров. Волгоградцам предлагают устроиться на работу, где не придется выполнять чего-то сложного, зато заработок в день составит от 2 500 до 25 000 рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, такие сообщения рассылают мошенники.

Волгоградцы стали получать подобные сообщения. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В рассылке не указывается, в чем именно заключается работа. Написан только возможен заработок в день. Также есть ссылка, по которой просят перейти в случае заинтересованности. Делать этого не стоит.

Волгоградцам предлагают доход до 25 тысяч рублей в день. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Помните, такие сообщения могут рассылать мошенники. Вы можете потерять личные данные. Вы можете потерять пароли от важных сервисов, - отметили в региональной полиции.

Волгоградцам советуют блокировать сомнительные номера телефонов и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах.

Ранее жители Волгограда и области получали сообщения в Telegram якобы от знакомых. На самом деле рассылку для взломов аккаунтов делали мошенники.