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НовостиОбщество24 марта 2023 11:41

Камышанин Сергей Мартын погиб в зоне проведения СВО

Погиб Сергей при выполнении боевого задания
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: Администрация Камышина

Фото: Администрация Камышина

Печальная весть пришла в город Камышин Волгоградской области. Местный житель, Сергей Мартын, погиб, выполняя боевую задачу, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом volgograd.kp.ru стало известно после официального объявления администрации Камышина.

- Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем искренние соболезнования. Вечная память герою! – написали представители муниципалитета.

Редакция «Комсомольской правды» также выражает искренние соболезнования всем родным и близким Сергея Евгеньевича. Светлая память.