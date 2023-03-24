Растет число пострадавших от клещей волгоградцев

Клещи покусали четырех жителей области Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области только недавно пришло тепло, а сезон клещей набирает обороты. Растет число пострадавших от их укусов. Со 2 марта 2023 года к медикам из-за укусов клещей обратились 4 жителя региона, в том числе один ребенок до 14 лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Случаев Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза в регионе пока не выявлено. Эти инфекции передаются через укусы клещей.

Санитарные врачи напоминают, что в лесу, на садовых участках, огородах, базах отдыха из-за клещей нужно быть бдительным. Необходимо обрабатывать верхнюю одежду акарицидными средствами, осматривать свою кожу. При обнаружении клеща лучшего всего обратиться в поликлинику или травмпункт. При самостоятельном снятии клеща нужно быть осторожным, чтобы не оборвать хоботок.