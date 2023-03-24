В Волгоград прибыл поезд «Правнуки Победы» с сочинскими школьниками

Фото: комитета экономической политики и развития Волгоградской области

Сегодня, 24 марта, на станцию «Волгоград-1» прибыл исторический паровоз в рамках патриотической акции «Правнуки Победы». Около 500 школьников-кадетов из Сочи приехали в Волгоград с патриотической миссией. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области

- Школьники привезли письма с рассказами о событиях, происходивших на черноморском побережье во времена Великой Отечественной войны, а также передали саженцы пальм, которые вырастили сами к 80-летнему юбилею победы в Сталинградской битве,- уточнили в комитете.

Встретили гостей рано утром, в 7.10 ученики волгоградских школ из всех районов города, «Волонтеры Победы», а также ансамбль казачьей песни.

Для сочинцев подготовлена интересная экскурсионная программа на Мамаев курган и в музей-панораму «Сталинградская битва». Вечером этого же дня дети уедут на ретро-поезде обратно.