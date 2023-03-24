В Волгоградской области женщина убила ножом своего сожителя

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области следователи завели уголовное дело после убийства жителя Среднеахтубинского района. Подозреваемой является его 42-летняя сожительница.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 23 марта сожители устроили застолье в доме на улице Волжской в селе Верхнепогромное. Во время употребления алкоголя случился конфликт, женщина схватила нож и нанесла им не менее пяти ударов в область груди и спины 40-летнего сожителя.

В гостях у пары была женщина, которая стала очевидцем произошедшего. Она вызвала скорую помощь и полицию. Однако мужчина скончался до приезда медиков. 42-летняя сожительница погибшего была задержана. Решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.