В Волгоградской области слесарь автомастерской угнал понравившуюся иномарку

Мужчина соблазнился на чужую иномарку Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Фроловском районе Волгоградской области 23 марта сотрудники Госавтоинспекции задержали 42-летнего мужчину, который угнал чужую машину. Задержанный работал в автосервисе, где ему и приглянулся автомобиль. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Наряд ДПС остановил автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого сидел ранее судимый мужчина с явными признаками опьянения, документов на машину при себе у него не оказалось, - пояснили в главке.

Полицейские установили, что за рулем иномарки сидел слесарь местной автомастерской, а машина принадлежит 61-летней местной жительнице, которая оставила ее на ремонт. Мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения соблазнился на машину и угнал ее. Владелица автомобиля узнала о случившемся от сотрудников полиции, после чего написала заявление об угоне.