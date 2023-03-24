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НовостиПроисшествия24 марта 2023 8:51

Вылетевший из Москвы в Волгоград самолет совершил аварийную посадку

Причиной стало повышение температуры выхлопных газов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пассажиры благополучно долетели до Волгограда.

Пассажиры благополучно долетели до Волгограда.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 23 марта, в аэропорту Шереметьево в Москвой вылетевший в Волгоград самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Это случилось в 19.17 часов. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru телеграм-канал Авиаинцидент, воздушное судно покинуло аэродром, когда сработал датчик температуры выхлопных газов.

Командир воздушного судно принял решение вернуться обратно. Самолет сделал это самостоятельно, посадка прошла благополучно. Известно, что самолет В-737-800 принадлежит авиакомпании «Победа».