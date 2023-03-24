Вылетевший из Москвы в Волгоград самолет совершил аварийную посадку

Пассажиры благополучно долетели до Волгограда.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Накануне, 23 марта, в аэропорту Шереметьево в Москвой вылетевший в Волгоград самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Это случилось в 19.17 часов. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru телеграм-канал Авиаинцидент, воздушное судно покинуло аэродром, когда сработал датчик температуры выхлопных газов.
Командир воздушного судно принял решение вернуться обратно. Самолет сделал это самостоятельно, посадка прошла благополучно. Известно, что самолет В-737-800 принадлежит авиакомпании «Победа».