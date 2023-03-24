У жителей Волгограда интересуются качеством автобусов, троллейбусов, трамваев

Волгоградцы могут пожаловаться на недостатки общественного транспорта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Минтранс России с 22 по 29 марта проводит опрос, чтобы оценить качество транспортного обслуживания в городских агломерациях. Свое мнение об автобусах, трамваях и троллейбусах могут оставить жители Волгограда и области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Министерстве транспорта, цель исследования - объективная оценка текущего уровня качества транспортного обслуживания.

Волгоградцам предлагается пройти 29 вопросов. Они касаются технического состояния общественного транспорта, интервала движения, уровня вождения, вместимости салона, видов оплаты проезда. Опрос можно пройти, перейдя по ссылке.

- Благодаря опросу специалисты смогут рассчитать показатель «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях» федерального проекта «Развитие общественного транспорта», - отметили в Минтрансе РФ.