Север Волгограда 24 марта заволокло едким дымом из-за горящего камыша

Столбы дыма видны издалека. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С утра 24 марта 2023 года север Волгограда заволокло едким дымом из-за горящего камыша. Жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов жалуются, что на улице нечем дышать. Причина пожаров - контролируемое выжигание сухого камыша в поймах Мокрой и Сухой Мечетки, о котором заранее предупреждала администрация Тракторозаводского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным чиновников, 24 марта 2023 года с 10 утра планово выжигают камыши в пойме реки Мокрая Мечетка от улицы Шурухина до проспекта Ленина и улицы Николая Отрады, а также в пойме Сухой Мечетки – от дамбы на улице Героев Тулы до железнодорожного моста. Общая площадь, на которой выжигают сухостой, около 15 тысяч квадратных метров. Жителям Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов придется потерпеть неудобства.

Также сегодня выжигают траву в Волжском в районе очистных сооружений.