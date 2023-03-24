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НовостиОбщество24 марта 2023 8:27

Север Волгограда 24 марта заволокло едким дымом из-за горящего камыша

В Тракторозаводском районе планово выжигают сухую траву
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Столбы дыма видны издалека.

Столбы дыма видны издалека.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С утра 24 марта 2023 года север Волгограда заволокло едким дымом из-за горящего камыша. Жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов жалуются, что на улице нечем дышать. Причина пожаров - контролируемое выжигание сухого камыша в поймах Мокрой и Сухой Мечетки, о котором заранее предупреждала администрация Тракторозаводского района, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

По данным чиновников, 24 марта 2023 года с 10 утра планово выжигают камыши в пойме реки Мокрая Мечетка от улицы Шурухина до проспекта Ленина и улицы Николая Отрады, а также в пойме Сухой Мечетки – от дамбы на улице Героев Тулы до железнодорожного моста. Общая площадь, на которой выжигают сухостой, около 15 тысяч квадратных метров. Жителям Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов придется потерпеть неудобства.

Также сегодня выжигают траву в Волжском в районе очистных сооружений.