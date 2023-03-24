Под Волгоградом обнаружили партию просроченного молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Партия просроченного молока едва не попала в магазины Волгоградской области из-за нарушения со стороны физлица из Чернышковского района. Производитель продукции животного происхождения в обход требованиям и закона оформил ветеринарные сопроводительные документы на товар с истекшим сроком годности. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, это удалось вычислить благодаря мониторингу системы «Меркурий».

- По данному факту в отношении физического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством, - уточнили в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор проводит профилактические мероприятия с нарушителями обязательных требований закона.