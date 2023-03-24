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НовостиОбщество24 марта 2023 7:43

В Волжском начнет ходить паром для дачников

Переправа откроется в апреле
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волжского

Фото: администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области завершается подготовка по спуску парома для дачников на воду. С 5 апреля начнет работу паромная переправа «Дачник-1».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, паром «Дачник-1» будет ходить до конца октября по будним и выходным. Время одной переправы составит 7-10 минут.

- Паромная переправа в Волжском соединяет берега Ахтубы в районе поселка Рабочий и СНТ «Подшипник» и «Строитель», - отметили в мэрии.

Расписание парома «Дачник-1» в ближайшее время будет опубликовано на сайте «Волжская автоколонна 1732».

Напомним, в Волжском с 25 марта начнут ходить 7 автобусных маршрутов для дачников.