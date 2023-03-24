Волгоградцы признались, что их мотивируют премии и возможность повышать квалификацию

Жители большее предпочтение отдают деньгам Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Волгоградской области рассказали, что их мотивирует и что наоборот, отбивает желание работать. Так, соискатели назвали самым привлекательным в работе премии и бонусы – такой вариант выбрали 97% опрошенных, для 70% волгоградцев огромное значение имеет возможность повышать свою квалификацию, а 60% выбирают уважительное отношение со стороны руководства. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в hh.ru.

Среди других выбранных вариантов: комфортная атмосфера в коллективе (50%), признание результатов работы коллегами и начальством (40%) и мотивация получить дополнительные выходные дни (40%), интересные задачи (37%), социальный пакет (33%), место отдыха на работе (13%) и корпоративные праздники (7%).

А вот факторами, которые отбивают все желание работать, волгоградцы называют низкую зарплату и отсутствие премий (77% опрошенных), неуважение со стороны руководства, а также отсутствие профессионального роста (57%).

Среди прочих негативных факторов жители региона также называют сложную атмосферу в коллективе (58%), отсутствие справедливости и неуважение со стороны начальства и коллег (по 50%), а также ощущение бессмысленности работы и непрозрачная система мотивации (по 40%).