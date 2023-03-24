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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:12

Под Волгоградом двухлетний ребенок поджег дом и погиб вместе с отчимом

За это судят мать, которая оставила зажигалку в доступном месте
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

В Николаевском районе судят 21-летнюю девушку, обвиняемую в смерти 2-летнего сына и сожителя. Трагедия произошла в декабре круглого года в частном доме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая оборудовала место для курения и оставила зажигалку на видном месте. Периодически мальчик брал ее и поджигал предметы, однако взрослым удавалось не допустить пожар.

Утром 16 декабря взрослые спали, малыш взял зажигалку и началось возгорание. Сама обвиняемая успела выбежать на улицу, а вот ее сын и возлюбленный сгорели заживо.

- Проверив материалы уголовного дела, прокурор Новониколаевского района посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в ведомстве.

Ей грозит срок до 4 лет. Прокуратура передала уголовное дело в суд.