Под Волгоградом двухлетний ребенок поджег дом и погиб вместе с отчимом

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

В Николаевском районе судят 21-летнюю девушку, обвиняемую в смерти 2-летнего сына и сожителя. Трагедия произошла в декабре круглого года в частном доме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая оборудовала место для курения и оставила зажигалку на видном месте. Периодически мальчик брал ее и поджигал предметы, однако взрослым удавалось не допустить пожар.

Утром 16 декабря взрослые спали, малыш взял зажигалку и началось возгорание. Сама обвиняемая успела выбежать на улицу, а вот ее сын и возлюбленный сгорели заживо.

- Проверив материалы уголовного дела, прокурор Новониколаевского района посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, - уточнили в ведомстве.

Ей грозит срок до 4 лет. Прокуратура передала уголовное дело в суд.