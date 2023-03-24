В Волгограде пьяный водитель на встречной полосе сбил 12-летнюю школьницу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 23 марта пьяный водитель сбил школьницу. Происшествие случилось в 16.40 в Красноармейском районе. 58-летний мужчина в состоянии опьянения за рулем Renault Arkana напротив дома №91 на улице Удмуртской выехал на встречную полосу, где наехал на 12-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочка получила травму. Скорая помощь доставила ее в больницу.