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НовостиПроисшествия24 марта 2023 6:59

В Волгограде пьяный водитель на встречной полосе сбил 12-летнюю школьницу

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 23 марта пьяный водитель сбил школьницу. Происшествие случилось в 16.40 в Красноармейском районе. 58-летний мужчина в состоянии опьянения за рулем Renault Arkana напротив дома №91 на улице Удмуртской выехал на встречную полосу, где наехал на 12-летнюю девочку. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Девочка получила травму. Скорая помощь доставила ее в больницу.