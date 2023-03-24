В ЦПКиО Волгограда 25 и 26 марта откроют сезон огненным шоу

Кульминацией станет файер шоу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные, 25 и 26 марта 2023 года, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда устроят официальное открытие весенне-летнего сезона с огненным шоу. Два дня в ЦПКиО будут работать ярмарка и аниматоры, в программе также концерты, своп, бесплатные тренинги, зарядка и файер шоу, сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин.

25 марта в ЦПКиО Волгограда в 10 утра откроется ярмарка Greenhouse Market, в 11 часов детвора будет сажать в парке деревья. После в программе праздника в 12.00 – своп и концерт академии МВД, в 12.30 устроят праздник ремесел, в 13 часов - концерт.

26 марта в ЦПКиО программу праздника в честь открытия сезона откроют в 10.00 концерт и ярмарка, в 11 утра здесь всех желающих научат танцевать, в 12.00 - зарядка от теннисистки Натальи Вихлянцевой. В 16 часов программу продолжит бесплатная тренинг-игра, а кульминацией дня станет огненное шоу, которое начнется в парке в 19.00.