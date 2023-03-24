В Волгограде суд оштрафовал жителя за уклонение от военной службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор Филиппу Л., который уклонился от прохождения срочной военной службы по призыву. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, вина мужчины по статье 328 УК РФ доказана. Волгоградец получил повестку, расписался в ней и должен был явиться в военкомат. Однако впоследствии решил скрыться. При этом никаких законных оснований для этого не было, он был полностью здоров и подлежал призыву.

- Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал в полном объеме. Приговором суда он признан виновным с назначением наказания в виде штрафа в доход государства, - уточнили в райсуде.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.