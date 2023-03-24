Житель Волжского организовал подпольную продажу алкоголя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Волжского задержали местного жителя. 39-летний мужчина покупал у неизвестных алкоголь, после чего продавал ее постоянным покупателям – жителям Волгограда и Волжского. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При обысках в гараже мужчины были найдены немаркированные бутылки с алкоголем с этикетками известных брендов и 20 десятилитровых канистр со спиртом. Общая стоимость изъятого составила 135 тысяч рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Волжанину грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 2 дня назад в Новоаннинском районе полицейские остановили внедорожник, в котором была огромная партия паленного алкоголя.